Alla Pasticceria Flegrea a Bacoli graffe e cornetti caldi per tutta la notte di Capodanno

BACOLI – Graffe e cornetti caldi per tutta la notte di Capodanno a Bacoli e nell’area flegrea. L’iniziativa è della “Pasticceria Flegrea” di Raffaele Cardillo, che a partire dalla mezzanotte e fino all’alba sfornerà graffe e cornetti di ogni gusto per tutti i clienti. La “Pasticceria Flegrea” si trova in via Lungolago 30, a Bacoli, nei pressi del lago di Miseno e della villetta comunale. Oltre alle graffe e ai cornetti, sarà inoltre possibile gustare le specialità della pasticceria realizzate dal maestro Raffaele Cardillo e dai suoi pasticcieri.