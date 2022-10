GIUGLIANO/QUARTO – Movida nel mirino dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Controlli nelle principali piazze e strade più affollate fino a notte fonda. Settantadue le persone identificate, 39 i veicoli passati al setaccio. Denunciato un 46enne di Quarto per guida senza patente: è stato sorpreso alla guida di un’auto sportiva ed è stato fermato in centro da una pattuglia impegnata in un posto di controllo. La patente non l’aveva mai conseguita e già altre volte era finito nei guai. Diversi i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droghe, molti quelli appena diciottenni. I controlli intensificati anche per la circolazione stradale. I militari hanno notificato multe per complessivi 28400 euro. Molte contravvenzioni per guida di “due ruote” senza casco o per mancanza della copertura assicurativa.