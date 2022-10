POZZUOLI – La notizia circolava già da tempo e attraverso i social l’ufficialità c’è la confermata lo stesso Plato attraverso i suoi profili ufficiali. Venerdi 14 ottobre ritorna in rete con un nuovissimo singolo, Emozioni Spericolate che anticipa l’omonimo album in uscita nel 2023, anno in cui il rocker di Pozzuoli festeggia 30 anni di carriera. Con Emozioni Spericolate c’è la svolta nell’hard rock, un album di otto tracce tutte arrangiate in chiave metal dove prevalgono chitarra, basso e batteria, arrangiamenti in stile anni settanta ed ottanta. Sono otto storie, otto emozioni di vita come ci spiega lo stesso Plato ed in anteprima ci confessa anche alcuni titoli come: “Divertiti”, “Hotel” scritto durante la pandemia, “Non è” scritto per un amico scomparso e poi c’è “In Compagnia Di Me Stesso” scritto ed arrangiato magistralmente dalla sua band i Credi Davvero Rock Band. Venerdi 14 si potrà anche vedere il video di Emozioni Spericolate sul canale YouTube “Plato Official”.