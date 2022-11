Alberi caduti all’ingresso del tunnel che collega Quarto e Pozzuoli: traffico interrotto

POZZUOLI/ QUARTO – Sono notevoli i danni e i disagi provocati in queste ore dal maltempo che sta colpendo l’intera regione Campania. Nell’area flegrea, nella tarda mattinata di oggi, diversi alberi sono caduti sotto le forti folate di vento. In particolare davanti all’ingresso del tunnel Montecorvara (lato Pozzuoli), diversi arbusti sono franati sull’asfalto rendendo inaccessibile la strada di collegamento tra via Campana e via Masullo, a Quarto. Interrotto il traffico veicolare. In azione in queste ore ci sono i mezzi della Protezione Civile e dei vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio.