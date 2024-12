Al via i primi cantieri post-bradisimo: a Pozzuoli arrivano Mantovano e il presidente De Luca

POZZUOLI – Nella mattinata di domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 9:30, presso il plesso Artiaco dell’IC 5 Artiaco Diaz, in Via Artiaco 98 a Pozzuoli, si terrà l’incontro “Programma per gli interventi pubblici nei Campi Flegrei – Avvio dei primi cantieri per gli edifici scolastici”. Presso l’istituto scolastico – tra i primi destinatari degli interventi di sicurezza dopo le scosse del maggio scorso – saranno presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Commissario straordinario per i Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Direttore regionale Agenzia Demanio Mario Parlagreco e dei sindaci flegrei.