POZZUOLI/ «Rappezzi folli in via Marconi: possibile che nessuno vede?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Per una città che vuole fare turismo, che si proclama ad ogni piè sospinto “ad alta vocazione turistica” quanto giovano riparazioni eseguite su sampietrini con asfalto a chiazze? Possibile che nessun dirigente controlli le imprese che eseguono lavori di manutenzione stradale? E soprattutto nessun assessore che vigili? Ah, dimenticavo, pare a Pozzuoli la delega ai lavori pubblici come quella al bilancio sia stata “trattenuta” dal sindaco. Per quest’ultima dichiarò a suo tempo di “volersi sfiziare”, ma non si capisce bene il senso di non delegare i lavori pubblici (almeno questi) ad una figura competente. Naturalmente alla prossima pioggia copiosa il rappezzo in asfalto andrà via, insalutato ospite, e ai cittadini resteranno l’ulteriore sfregio della città e lo spreco del danaro pubblico».

