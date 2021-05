POZZUOLI – «Questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria di Licola e la messa in sicurezza di un importante snodo viario. Porteremo così a termine un altro impegno preso con i cittadini, nonostante le difficoltà e gli intoppi incontrati lungo l’iter burocratico. Il luogo sarà completamente risistemato, consentendo anche una maggiore fluidità alla circolazione viaria». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che annuncia l’inizio dell’atteso intervento da realizzarsi all’incrocio che si trova nei pressi del depuratore di Cuma, e precisamente tra via Madonna del Pantano, viale dei Platani e via Montenuovo Licola Patria, dove è prevista la riqualificazione dell’intera area con manutenzione stradale e impiantistica. Oltre alla rotatoria, il progetto prevede infatti la realizzazione di uno svincolo-spartitraffico all’altezza dell’intersezione tra via Montenuovo e via Cuma Licola, da dove i veicoli provenienti da entrambe le strade saranno indirizzati verso la rotatoria. L’intervento sarà completato poi dalla sistemazione delle aree verdi, dei piazzali e dei marciapiedi adiacenti, dal rifacimento della pavimentazione stradale e dalla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale con rallentatori di velocità.

