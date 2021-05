POZZUOLI – Dalla Città Metropolitana di Napoli arrivano buone notizie sulla riapertura dell’Istituto “Tassinari” di Pozzuoli, dove è in corso una riunione operativa finalizzata alla ripresa delle attività in presenza. L’annuncio è arrivato poco fa dal consigliere comunale di Pozzuoli nonché consigliere metropolitano Paolo Tozzi: «Siamo riusciti a trovare una soluzione per poter riaprire la scuola, anche se in spazi ridotti. Ringrazio per l’impegno e per la sensibilità nei confronti della vicenda il Vicesindaco Mimmo Marrazzo, l’ingegner Pasquale Gaudino e l’architetto Pedalino. Gli studenti dal fine settimana prossimo potranno finalmente riprendere l’attività e fare gli esami di maturità»

IL SIT-IN – Proprio questa mattina alunni e docenti si erano riuniti in Piazza della Repubblica e Piazza a mare per un sit-in di protesta.