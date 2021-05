POZZUOLI – “G. Barca Primaria Impresa Funebre” da 100 anni offre servizi a 360 gradi, discrezione e alta professionalità sia in Italia che all’estero. Pensare di svolgere tutta una serie di pratiche burocratiche in uno dei momenti più difficili della vita di ognuno di noi è sempre cosa complessa, a maggior ragione quando a mancare è un proprio caro, che sia un parente stretto o un amico. Ecco perché è importante che esistano strutture preparate e competenti. Ci trovate a Pozzuoli in Via Roma, n. 37. Per contatti: Gennaro 3929859342; Giosuè 3407664553; Giovanni 3333530912; infoline: 0815264555

*articolo sponsorizzato offerto da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa di sostegno alle attività in crisi per il covid-19