Aggiudicati i lavori per la costruzione del nuovo stadio comunale di Pozzuoli

POZZUOLI – Assegnati i lavori per la realizzazione del nuovo stadio comunale di Pozzuoli. Ad aggiudicarsi la gara è stata la società “Co.Ge.” con sede in San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con un ribasso del 38,82% (pari a 585.228,48 euro), rispetto all’importo posto a base di gara di 1.529.461 euro. Il nuovo stadio sorgerà in via De Curtis, nel quartiere di Monterusciello: sarà composto da un campo da gioco multidisciplinare per calcio, rugby e hockey su prato e da una gradinata con una capienza di 48o posti a sedere. Il bando è stato istituito da Città Metropolitana con fondi del PNRR e, alla luce del ribasso proposto dall’azienda aggiudicataria, le opere costeranno 944.233,17 euro. L’inizio dei lavori è stimato per questa estate.