E’ nata a Pozzuoli “Civico Flegreo”, associazione di studenti e lavoratori

POZZUOLI – E’ nata a Pozzuoli l’associazione “Civico Flegreo”, frutto dell’aggregazione di cittadini residenti nei rispettivi quartieri. In particolare, è costituita da studenti universitari, lavoratori, professionisti. «Siamo accomunati dall’amore verso la propria terra e dal desiderio di mettersi finalmente in gioco per poter fornire il proprio contributo -spiega Antonio Maione, uno degli attivisti dell’associazione- il fine è di attuare varie attività che possano valorizzare e risaltare le innumerevoli risorse presenti nella nostra area, nonché di riavvicinare alla politica attiva tutti coloro che risultano essere delusi dai vari attivisti e rappresentanti eletti negli scorsi anni, i quali non hanno saputo rispettare la propria parola data in campagna elettorale. Infatti, spesso nell’ultimo periodo le elezioni sono state sfruttate per il perseguimento di scopi personali ed individuali, trascurando i bisogni della comunità.»