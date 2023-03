Abusi edilizi, controlli e sequestri: denunciate 4 persone

ISCHIA – Ancora abusivismo, ancora denunce. I carabinieri della Compagnia ischitana continuano il monitoraggio del territorio con la collaborazione dell’ufficio tecnico dei comuni isolani. Controlli sull’isola verde e in quella di Procida. Si parte da Barano, dove i militari hanno denunciato 3 persone. In un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali hanno costruito 8 strutture in legno e muratura, con copertura in lamiera. Di ben 150 mq la superficie irregolare rilevata, tutta sottoposta a sequestro.

A PROCIDA – In Via Solchiaro a Procida, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna del posto. Il reato è ancora abusivismo edilizio. In zona vincolata ha edificato due strutture in legno e ferro di complessivi 100 mq, destinati ad abitazione. Sigilli anche per la donna. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni