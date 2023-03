BACOLI/ I minori del carcere di Nisida si immergono nei fondali lacustri del Fusaro

BACOLI – Bust Busters, il progetto di legalità e tutela del patrimonio ambientale con i ragazzi dell’Area Penale di Napoli, sbarca a Bacoli lungo la costa flegrea. Per la prima volta i minori si immergeranno in un lago per raggiungere i fondali del Fusaro. L’iniziativa è stata messa in agenda per sabato 1 aprile. Bust Busters vede insieme Marina Militare, Dipartimento di Giustizia Minorile della Campania, Corpo Militare dell’Ordine di Malta, Archeoclub D’Italia, MareNostrum. «Sono ragazzi dell’Area Penale di Napoli che tramite il progetto “Bust Busters” sono diventati sub. Dopo l’immersione avvenuta in Costiera Amalfitana con attività di tutela dei fondali marini, i nostri giovani saranno sulla Costa Flegrea. Sabato le operazioni si svolgeranno a Bacoli, alla presenza del sindaco Josi Della Ragione», dichiara Giuseppe Centomani, direttore del Centro Minorile della Campania. Alle operazioni parteciperanno i palombari della Marina Militare, i mezzi della Marina Militare, del Corpo dell’Ordine di Malta, i sub di MareNostrum, Asia e Arpa Campania. In contemporanea, invece, altri ragazzi dell’Area Penale di Napoli con i volontari di ArcheoClub D’Italia Napoli e MareNostrum, puliranno la parte in superfice.

I COMMENTI – «Dalla Costiera Amalfitana alla Costa Flegrea per proseguire il progetto di legalità che vede protagonisti i ragazzi dell’area penale di Napoli, alle prese questa volta con un fondale atipico: quello del Lago del Fusaro. Accompagnati dai Palombari della Marina Militare del nucleo Sdai di Napoli si cimenteranno nella pulizia di un ambiente nuovo: quello di un lago. Ma il filo conduttore non cambia: inclusione e tutela dell’ambiente sempre al primo posto». Lo ha annunciato Aniello Cuciniello, Capitano di Vascello della Marina Militare. Alle ore 9 di Sabato 1 Aprile, i ragazzi dell’Area Penale di Napoli, entreranno nella Casina Vanvitelliana di Bacoli. Alle ore 10, avverrà la prima immersione. Le attività si concluderanno alle ore 12. «Bust Busters va avanti con sempre più forza – ha dichiarato Francesca Esposito, Responsabile Attività Sociali di MareNostrum – Archeoclub D’Italia – e sempre più interesse, siamo fieri di poter dire di essere diventati ormai una best practice italiana». «La plastica raccolta dai nostri ragazzi è stata chiesta dall’Università di Bolzano che la trasformerà in suppellettili per la casa da illustrare alla Fiera del Mobile. A Venezia, invece, i nostri giovani sub parteciperanno alle attività di pulizia al Lazzaretto Nuovo. Il progetto si chiama “Bust Busters”, acchiappa buste, perché i ragazzi dell’Area Penale di Napoli entrano, in questo modo, a far parte di quella catena di associazioni culturali divenendo così direttamente sentinelle anche morali e veri guardiani della conoscenza, dell’ambiente, dell’amore per il patrimonio culturale. Sabato, 1 Aprile, per la prima volta saremo al Lago del Fusaro, nell’Area Flegrea – ha continuato Giuseppe Centomani, Direttore del Centro di Giustizia Minorile della Campania – con le immersioni che avranno inizio in mattinata. I ragazzi già formati si immergeranno mentre i nuovi cureranno la pulizia in superfice del Lago del Fusaro. Lo faranno con i palombari della Marina Militare, con i sub di MareNostrum, con i volontari di Archeoclub D’Italia».