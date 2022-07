QUARTO – Torna, dal 19 luglio 2022 al 22 luglio 2022, con la sua quarta edizione “Pizza in Piazza”, la manifestazione gastronomica organizzata dalla Pro Loco Quarto Santa Maria. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, e dopo lo stop dovuto alla pandemia, si torna più forti che mai con un calendario fitto di eventi e artisti che dedicheranno queste serate non solo alla città di Quarto, ma anche in nome della cosiddetta Città Flegrea. Si, perché quest’anno la Pro Loco Quarto Santa Maria si pone l’obiettivo di promuovere i territori del comprensorio flegreo come elemento trainante nei processi di valorizzazione della nostra area. Intensificare i rapporti tra i cittadini e l’azione di marketing territoriale mediante un’operazione condivisa con i rappresentanti delle comunità coinvolte