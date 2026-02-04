A Pozzuoli volano alberi davanti all’asilo nido comunale

POZZUOLI – Alberi che volano davanti all’asilo nido comunale sotto le forti raffiche di vento. Accade a Monterusciello, in via Marotta. Esposti al pericolo sono i genitori, ma soprattutto i piccoli alunni dell’asilo “Grazia Deledda”. L’albero è volato per diversi metri finendo davanti al cancello della struttura, sfiorando un genitore che si stava recando a scuola per prelevare il proprio figlio. Si tratta di uno dei tanti arbusti piantati lungo le aiuole del marciapiede che costeggia lo stradone che conduce al mercatino rionale “Non mi è finito addosso per poco – spiega il genitore – l’ho visto staccarsi e volare verso la scuola. Era un po’ secco, probabilmente non potato si è staccato alla prima raffica di vento. L’ho tolto dall’ingresso della scuola e l’ho poggiato a poca distanza, ma spero che quanto prima intervenga qualcuno dal comune per mettere l’area in sicurezza”. Un problema, quello della cura del verde pubblico che, nonostante i tanti soldi spesi dall’amministrazione Manzoni, continua a creare criticità su tutto il territorio.