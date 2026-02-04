Sicurezza e trasporti, incontro in Regione tra il vicegovernatore Casillo e i sindaci flegrei

NAPOLI – Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. All’incontro, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, hanno partecipato Luigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; e Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, insieme ai rappresentanti della Direzione Generale della Regione Campania, di EAV e di ACaMIR. Il confronto si è focalizzato sulla necessità di rafforzare la sicurezza delle comunità flegree attraverso una pianificazione integrata che metta in relazione le misure di protezione del territorio con la mobilità e le vie di fuga, anche in scenari di emergenza legati alle variazioni del suolo tipiche del bradisismo. Nel corso della riunione è stata condivisa l’esigenza di costruire un tavolo di coordinamento permanente che consenta di pianificare in maniera integrata gli interventi necessari, garantendo tempestività, efficacia e coerenza delle azioni sul territorio flegreo, particolarmente esposto agli effetti del bradisismo.

L’IMPEGNO – “La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta e per questo è fondamentale lavorare insieme, Regione e Amministrazioni Locali, mettendo in connessione le scelte sulla mobilità con le esigenze di protezione del territorio. Il bradisismo impone una pianificazione attenta e condivisa, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e le vie di fuga, affinché il sistema sia pronto e funzionale in ogni scenario” – ha dichiarato a margine dell’incontro il vicegovernatore Mario Casillo. “Desidero ringraziare la Regione e tutte le istituzioni impegnate al fianco dei Comuni dei Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli chiedono risposte concrete: tempi certi, interventi visibili e misure capaci di rafforzare realmente la sicurezza e la qualità della vita. Il confronto istituzionale deve tradursi rapidamente in azioni sul territorio, dalla tutela ambientale al sistema dei trasporti, dalle vie di fuga ai servizi essenziali. È fondamentale garantire informazioni chiare su cosa verrà fatto, quando e con quali modalità, perché la serenità delle famiglie e la tutela delle comunità vengono prima di tutto” – ha spiegato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.