POZZUOLI/ Definizione agevolata, parla l’assessore Ismeno «La maggioranza sta valutando questa possibilità»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dall’assessore al bilancio del comune di Pozzuoli, Paolo Ismeno: «Egregio Direttore, chiedo ospitalità alla testata giornalistica che lei dirige per fornire alcuni chiarimenti su un tema che in questi giorni sta interessando tanti cittadini. Mi riferisco alla possibilità che questa Amministrazione possa applicare la Definizione agevolata relativa alle entrate locali prevista dalla legge di bilancio 2026. Premesso che il tema è complesso, voglio chiarire che la maggioranza sta valutando con serietà questa possibilità tenendo conto delle implicazioni sociali, economiche e di equità che tale scelta determinerebbe. Tale approfondimento tiene conto anche di continui chiarimenti che vengono ogni giorno forniti dal Governo, che incidono fortemente sul come, sul quando e sul quanto tale misura possa coinvolgere le posizioni debitorie dei nostri cittadini in merito alle entrate locali. Dopo di ciò, la maggioranza farà una valutazione su una proposta che il sottoscritto sta preparando, in sintonia con i dati e documenti forniti dai Dirigenti interessati, per poi produrre il regolamento come atto amministrativo necessario per dar vita a tale proposta. La stessa proposta di deliberazione, dovrà poi seguire il suo obbligatorio iter amministrativo e tecnico con i relativi pareri e passare prima per le commissioni competenti e in via definitiva per l’esame dell’organo sovrano , ovvero il Consiglio Comunale. La ringrazio per l’ospitalità»