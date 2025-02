A Pozzuoli un belvedere dedicato ad Adriano Olivetti

POZZUOLI – La Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato una delibera con la quale nascerà un belvedere intitolato all’imprenditore Andriano Olivetti, fondatore dell’omonima fabbrica che ha dato lavoro a migliaia di puteolani. L’area individuata si trova all’altezza del civico 10 di Via Campi Flegrei (impropriamente identificata come “villa De Angelis”). La motivazione della proposta risiede nel “riconoscimento dell’alto valore dell’opera imprenditoriale posta in essere con estrema dedizione dall’Ingegner Adriano Olivetti, protagonista della costruzione di una fabbrica a misura d’uomo che ha offerto lavoro stabile e duraturo a tanti cittadini puteolani e al contempo promotore di un welfare aziendale in grado di coniugare gli obiettivi della produzione con l’autorealizzazione dei dipendenti in quanto persone”.