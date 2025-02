Carnevale 2025 a Bacoli: sfilate dei carri allegorici tra Cappella, Centro Storico, Fusaro e Baia

BACOLI – Quattro giorni di festeggiamenti e di sfilate di carri allegorici per il Carnevale 2025 a Bacoli. Si inizia domani, sabato 1 Marzo, a Cappella (ore 15:30): il programma prevede la partenza dall’area parcheggio di Via Mercato di Sabato (di fronte supermercato MD) proseguendo su Via Cappella, via Pontano, Rotonda Maiuri, Viale Olimpico e ritorno su Via Mercato di Sabato al punto di partenza; sempre domani, al Parco Borbonico del Fusaro, ci sarà una rappresentazione con rievocatori storici del “Carnevale Borbonico”. Domenica 2 Marzo, invece al centro storico di Bacoli (ore 11:00) il percorso sarà il seguente: dall’incrocio con via Risorgimento e Via Lungolago percorrendo via Gaetano De Rosa, Via Ercole, Piazza Marconi ed arrivando a Marina Grande. Lunedì 3 Marzo, al Fusaro (ore 16:30), festa in Piazza Rossini. Infine martedì 4 Marzo, a Baia (ore 16:30), andrà in scena la sfilata sul porto di Baia.