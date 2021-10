POZZUOLI – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito IeFP ⁣⁣”Addetto Sala e Bar” organizzato da Gesfor-Ente di Formazione a Pozzuoli e che partirà martedì 12 Ottobre. E’ indicato per i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni e ⁣dà la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con una “Qualifica Professionale” riconosciuta dalla Regione Campania e valida a livello Nazionale ed Europeo.⁣⁣ Il corso si terrà a Pozzuoli, in via Cesare Augusto 25. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: ⁣081/3031264 oppure inviare una email all’indirizzo: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣[email protected]⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

