POZZUOLI – Importante opportunità per chi desidera entrare nel mondo della ristorazione: percorsi formativi gratuiti per promuovere l’occupazione dei giovani. Gesfor in partnership con Teknous e Federgroup, importanti realtà, che operano nel campo della ristorazione e nel settore alberghiero, ha progettato Ho.Re.CaMp, percorsi formativi professionalizzanti finalizzati a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I corsi Ho.Re.CaMp si propongono, attraverso una formazione unica, dinamica ed innovativa, capace di dare in un solo percorso competenze teoriche, pratiche e accesso diretto al mondo del lavoro.

IL PROGETTO E I PERCORSI – Saranno attivati, dal mese di novembre, 3 percorsi formativi: Percorso Pizzeria, Percorso Sala, Percorso Cucina. L’accesso ai corsi avverrà previo superamento del processo di selezione e sarà totalmente gratuito. Ogni percorso seguirà la seguente articolazione: Formazione d’aula con professionisti del settore; Laboratorio esperienziale; Stage presso le aziende partner. In considerazione del fatto, che per le aziende, che operano in questo importante settore, la qualità e la professionalità del personale è ciò che fa la differenza e rappresenta la loro forza propulsiva, gli investimenti sul personale rappresentano un’esigenza fondamentale. Dal confronto con importanti aziende del settore, in continua ricerca di personale qualificato, è nato il progetto di formazione Ho.Re.CaMp: un progetto che prevede una formazione personalizzata, volta a formare personale qualificato da inserire nell’organico delle aziende partner.

LE ISCRIZIONI – Grazie alla collaborazione con Federgroup e Teknous, Gesfor ha dato il via a questo nuovo progetto diventando fondatori del nuovo piano di formazione Ho.Re.CaMp. Un primo grande passo per arrivare lontano. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere ai contatti di seguito indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.