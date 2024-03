«A Pozzuoli serve un luogo per il varo e l’alaggio di barche a costi non esorbitanti»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, faccio una premessa, sono un cittadino puteolano in pensione amante del mare e detentore di una imbarcazione di piccole dimensioni, la quale mi consente di poter praticare la pesca per passione e qualche bagno estivo al sottoscritto, ai miei figli e nipotina. Premesso ciò rappresento il problema venutasi a creare da quando il sindaco di Bacoli ( a mio avviso condivido pienamente) ha disposto la chiusura del porto di Baia alle attività legate al varo/alaggio di imbarcazioni. In questo contesto chiedo all’amministrazione comunale di Pozzuoli, tenendo in considerazione la forte tradizione marinaresca del porto di Pozzuoli con la sua flotta di pescherecci e quant’altro, di prendere in considerazione la possibilità di localizzare un luogo affinché possa svolgersi l’attività di cui sopra menzionata, consentendo a chi come me sopravvive di pensione, di poter eliminare i costi esorbitanti ai quali ci si sottopone. Allo stato attuale bisogna rivolgersi obbligatoriamente alla gru esistente sul porto , supportando la gabella monopolistica ( venutasi a creare) esistente o altrimenti in alternativa recarsi a Coroglio dove è possibile fare alaggio/varo. Mi auguro che la presente abbia un prosieguo e magari una tanto attesa soluzione che negli anni mai presa in considerazione dalle Amministrazioni Comunali susseguite nel tempo. Fiducioso e certo della divulgazione della presente, ringrazio infinitamente codesta redazione del lavoro che svolge in maniera professionale e seria». (Angelo P.)