Fissati 23 nuovi record nazionali al Play Off per il “II Trofeo Città di Pozzuoli”

POZZUOLI – Si è svolto nella mattinata di domenica 3 marzo il II Trofeo di Salvamento Città di Pozzuoli, organizzato dal Play Off di Lucrino che ha ospitato la manifestazione sportiva. Ampio il ventaglio delle fasce d’età rappresentate (si va dagli 11 ai 70 anni) e della tipologia sia di prove singole (nuoto con ostacoli, trasporto manichino, percorso misto, manichino con pinne, gara con pinne, doppio trasporto manichino) che di staffette (staffetta con ostacoli, staffetta manichino, line throw, staffetta line throw). Una macchina organizzativa abbastanza complessa magistralmente coordinata dal capo-allenatore del Play Off Dario Furno, la cui squadra si è aggiudicata il Trofeo, seguita dalla romana Romaster-Appio 2009. Quest’ultima, capitanata da Andrea Longobardo, è risultata prima nel circuito master. In occasione dell’evento sono stati fissati ben 23 nuovi primati nazionali, 15 dei quali siglati dalla società puteolana di Mario Cutolo e 8 dal team capitolino.

IL BILANCIO – Alessandro Volpe, allenatore del gruppo master del Play Off, esprime così la sua soddisfazione: «Sono molto felice che le competizioni master di Lifesaving si stiano riprendendo, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Ringrazio i miei allievi e tutti gli atleti che hanno preso parte a questa manifestazione, sperando che questo possa essere l’inizio di un nuovo percorso in grado di dare impulso al movimento del salvamento master in Italia». Andrea Longobardo, che è anche referente CSAIn, sottolinea: «Abbiamo ripreso le gare in presenza lo scorso anno proprio a Pozzuoli e siamo di nuovo qui, con una manifestazione impreziosita dalla presenza di atleti anche di alto profilo agonistico, come Alessandro Volpe».

In dettaglio tutti i risultati e i 23 nuovi primati nazionali sono consultabili cliccando qui. Di seguito un video con i momenti salienti della competizione.