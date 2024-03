Vendite e mercati: a Pozzuoli arriva il tesserino per gli hobbisti

POZZUOLI – Un tesserino ad hoc per promuovere e rendere esclusiva la vendita di prodotti innovativi e originali. È l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Pozzuoli che dal Natale 2023 ha introdotto la figura dell’ hobbista riconosciuta come attività artigianale, svolta in modo occasionale, non professionale e senza vincolo di subordinazione. Pozzuoli ad oggi risulta essere uno dei pochi comuni ad aver rilasciato il tesserino per hobbista, promuovendo in tal modo lo sviluppo sul territorio di una forma di autoimpiego innovativa.

COME FUNZIONA – Il tesserino autorizza a partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni annuali ed ha una validità di cinque anni. Dal canto suo il Comune di Pozzuoli, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art 69 della Legge Regionale n .7 del 21 Aprile 2020, si è adoperato dal punto di vista amministrativo nel rilasciare i tesserini ai venditori intenzionati a far conoscere le opere del proprio ingegno artigianale e artistico all’interno di fiere ed eventi ad hoc.

L’INIZIATIVA – «Il nostro obiettivo è supportare le iniziative di aggregazione degli hobbisti attraverso la costituzione di associazioni del settore al fine di trasformare le fiere e le manifestazioni dedicate agli hobbisti da eventi occasionali in eventi ricorrenti. Si tratta dell’ennesimo progetto messo in campo per dare sostegno e lustro al commercio cittadino in ogni sua forma, da realizzare grazie al sostegno del sindaco Gigi Manzoni e grazie al lavoro svolto dal direttore ai mercati Luigi Russo e dal presidente di Unimpresa Aldo Marcellini che hanno inteso rappresentare gli hobbisti» fa sapere l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro.