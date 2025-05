A Pozzuoli processione con le statue di San Procolo e San Gennaro

POZZUOLI – Sabato 10 maggio, alle ore 18, nella Basilica San Procolo martire al Rione Terra, accoglienza del simulacro di San Gennaro. Domenica 11 maggio, alle ore 18, preghiera iniziale e partenza processione dalla Basilica San Procolo, presieduta dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano, con i simulacri di San Procolo e San Gennaro. La processione seguirà il seguente itinerario: via Ripa, via San Procolo, Largo Sedile dei Nobili, via Marconi, corso Repubblica, piazza della Repubblica, breve sosta sul sagrato della parrocchia Santa Maria delle Grazie, largo Santa Maria delle Grazie, via Cesare Augusto, Piazza della Repubblica, Corso Repubblica, via Marconi, Largo Sedile dei Nobili e si concluderà nella Basilica Cattedrale dove sarà celebrata la Santa Messa. Nel pomeriggio di domenica, le chiese parrocchiali della Forania di Pozzuoli resteranno chiuse. Lunedì 12 maggio, alle ore 18, rientro nel Santuario a Pozzuoli del simulacro di San Gennaro.