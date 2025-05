Rissa in discoteca: carabinieri arrestano una persona, 10 gli indagati

PROCIDA – Domenica i carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in un locale notturno a via Roma 1 per una rissa. Nell’immediato i militari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità il 30enne Vincenzo Almimi. Questa mattina si è chiuso il cerchio sulla vicenda e i carabinieri hanno denunciato per rissa 9 persone del posto di età compresa tra i 17 e i 30 anni. Dalle indagini effettuate mediante le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e grazie alle informazioni raccolte da testimoni è emerso che la notte del 4 maggio – durante l’evento nel locale notturno – Almini, verosimilmente in stato di alterazione, si sarebbe scagliato contro altri avventori per motivi ancora in corso di accertamento causando la violenta reazione di questi tra il caos dei presenti. Tutti gli indagati saranno proposti per l’applicazione del Daspo e del Dacur urbano.