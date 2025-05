POZZUOLI/ «Bullizzato» fuori scuola, la madre sale sul bus e picchia gli studenti

POZZUOLI – Schiaffi e pugni agli amici di scuola del figlio di 13 anni vittima di «bullismo». È successo a Monterusciello, dove una madre ha inseguito e bloccato nel traffico uno scuolabus, è salita a bordo e ha preso a schiaffi e pugni gli studenti che stavano facendo ritorno a casa. Le vittime sono otto ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, tutti iscritti alla scuola elementare “Pergolesi 2”, la stessa scuola frequentata dal figlio della donna. Il racconto del raid punitivo è finito in una serie di denunce presentate dai genitori delle vittime ai carabinieri della stazione di Monterusciello poche ore dopo l’aggressione, avvenuta intorno alle 14:30 del 29 aprile scorso.

I RACCONTI – «Mio figlio è tornato a casa piangendo e tutto rosso in faccia – ha raccontato la madre di uno studente – Mi ha detto che mentre era sullo scuolabus, la madre di un suo coetaneo è entrata all’improvviso esclamando “chi ha picchiato mio figlio?” per poi prendersela con tutti i bambini presenti, prendendoli a schiaffi e pugni. Mio figlio aveva il viso tutto rosso quando è tornato a casa. – ha proseguito la donna – Nello specifico mi ha detto che questa mamma si è girata verso di lui e gli ha detto “non ti devi muovere dal sediolino” e poi gli ha dato uno schiaffo forte sul viso». Schiaffi che non hanno risparmiato un’altra bambina di 11 anni, tornata a casa con i segni ancora presenti sull’orecchio destro «Mia figlia è tornata a casa piangendo spaventata – ha raccontato D.M., 39enne di Pozzuoli – e mi ha detto che poco prima, mentre si trovava sullo scuolabus, era stata aggredita dalla mamma di un loro coetaneo. Nello specifico questa donna, dopo essere salita sul pulmino, aveva iniziato a chiedere chi fosse stato a picchiare e a prendere in giro suo figlio e non avendo nessuna risposta ha picchiato tutti i bimbi che aveva davanti. In particolar modo si è diretta verso mia figlia che era seduta negli ultimi posti del pulmino e le ha sferrato uno schiaffo in faccia.»

IL RAID PUNITIVO – Secondo quanto ricostruito, al momento dell’irruzione sul pulmino a bordo vi erano almeno otto bambini, tutti colpiti dalla donna che cercava, in particolare, un ragazzino e una ragazzina che pochi minuti prima avrebbero litigato con il figlio all’uscita di scuola. Davanti ai cancelli della “Pergolesi 2”, infatti, i tre si sarebbero colpiti con gli zainetti e spintonati tra loro. E ad avere la peggio sarebbe stato ancora una volta il tredicenne. Dopo il litigio la donna sarebbe poi stata avvisata dalla madre di un altro compagno di scuola. “Vedi che tuo figlio è stato picchiato”. Notizia che ha fatto scattare il raid punitivo. Accompagnata da un uomo a bordo di un’auto ha intercettato lo scuolabus nei pressi di via Pirandello, ha fatto cenno all’autista di fermarsi e con la scusa di dover prelevare il figlio, è salita a bordo. Alle violenze avrebbe assistito anche l’autista del mezzo il quale, ha cercato invano di fermare la donna. Sul bus, in particolare, la donna si sarebbe poi accanita contro un altro minore, indicato come il protagonista principale della lite avvenuta fuori scuola. I fatti denunciati ora sono al vaglio degli inquirenti: un caso di violenza che potrebbe finire all’attenzione del Tribunale dei Minori e degli assistenti sociali.