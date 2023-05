A Pozzuoli parte il primo reality “Licola dei Famosi”

POZZUOLI – Prenderà il via, il prossimo 18 maggio, il primo reality “Licola dei Famosi”, ambientato in una villa di Licola mare a ridosso della spiaggia di Licola. Per otto giorni, per 24 ore su 24, gli otto partecipanti saranno isolati dal mondo circostante. In stile “L’isola dei Famosi”, i concorrenti dovranno conquistarsi il cibo attraverso giochi individuali e di gruppo. Il vincitore sarà proclamato con il voto degli spettatori sui social.

IL PUTEOLANO – Tra i partecipanti ci sarà anche un puteolano: è il 53enne Ciro Cocozza, attore e protagonista di numerose fiction televisive tra cui “L’infiltrato”, “Un posto al sole”, “La Squadra”, Al mare non c’è paragone”, “Ischia Forever” e partecipazioni a Tele Garibaldi con Alessandro Siani e in un video clip con Ivan Granatino.