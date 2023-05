POZZUOLI/ La denuncia: «Questo distributore h24 è covo di sbandati e clochard»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, sono un residente del centro storico di Pozzuoli e ti scrivo per denunciare quanto accade quotidianamente, ma soprattutto nei fine settimana, in via Cosenza a causa della presenza di un distributore automatico ormai diventato un accampamento per senza tetto e drogati. Devi sapere che in quello spazio accade di tutto, ci sono giovani che fumano canne, che fanno sesso, che si ubriacano, che urinano e ci sono senza tetto che dormono. E’ un degrado totale. Una domenica mattina entrai per comprare una bottiglina di acqua con mio figlio piccolo e trovai a terra dei preservativi usati e sulle pareti sporco di feci. Assurdo. Mi chiedo come sia possibile una cosa del genere, come mai non ci siano controlli e venga consentito di tenere aperto 24 ore su 24 questo scempio. Spero che con questa segnalazione si muova qualcosa» (Mario D.F.)