Le detenute del carcere di Pozzuoli celebrano lo scudetto del Napoli «Grazie ragazzi»

POZZUOLI – «Grazie ragazzi – Le tifose della C.C.F.» è il testo scritto in un tricolore disegnato ai piedi di un Vesuvio che erutta lava tricolore. Disegni e testi ad opera delle detenute del carcere femminile di Pozzuoli, che sono finiti su uno striscione affisso accanto al portone d’ingresso del penitenziario, per salutare la conquista del terzo scudetto del Napoli. Un modo per esternare la propria felicità e partecipare, idealmente, alla festa che da giorni è in corso in città e in tutta la provincia. Insieme allo striscione, all’ingresso del carcere in via Pergolesi, è stata montata anche una bandiera bianco-azzurra.