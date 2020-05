POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, a partire da lunedì 11 maggio 2020, la possibilità di passeggiare lungo la battigia degli arenili, sempre con l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, con divieto però di sostare sulle spiagge per prendere il sole o per svolgere attività ludiche o ricreative. Sulla stessa battigia sarà anche possibile fare la corsa dalle ore 6 alle ore 8:30 purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Sempre con lo stesso provvedimento, il sindaco consentirà da lunedì anche la pesca sportiva, con la limitazione di due persone sulla stessa barca se l’attività verrà esercitata con tale modalità, ed ha autorizzato anche la filiera della pesca sportiva limitatamente alle strette necessità della pesca.

GLI UFFICI COMUNALI – Con un’altra ordinanza, inoltre, il primo cittadino ha prorogato anche fino al 17 maggio 2020 la limitazione dell’accesso agli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, l’accesso alla casa comunale sarà permesso previa prenotazione telefonica o telematica. Il provvedimento è stato adottato anche per consentire che si formalizzi il già predisposto “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus covid-19 nel Comune di Pozzuoli”, condiviso con le organizzazioni sindacali, il Servizio di Prevenzione e Protezione e con quello della Sorveglianza Sanitaria.