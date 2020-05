POZZUOLI – La “Casa del Pantalone” si trova a Pozzuoli in Via G. B. Pergolesi n.28, strada storicamente conosciuta come “Via Nuova”. E’ stata fondata da Vincenzo Maione volto storico di quest’attività commerciale, nel lontano 1947 quando da ambulante, riuscì con non pochi sacrifici, ad aprire il primo negozietto di abbigliamento, esattamente dove si trova oggi. Specialisti del settore di abiti professionali per tutte le categorie lavorative e per gli istituti scolastici: alberghiero, turistico e navale. Potete inoltre trovare i camici professionali monouso necessari in virtù della normativa anti-Covid 19. “Siamo conosciuti in quanto rivenditori di abbigliamento professionale e non, per taglie calibrate ed over fino ed oltre la 64. Ci occupiamo altresì di piccole e grandi forniture con possibilità di personalizzazione con stampa e/o ricamo.”

