#iospendoflegreo è l’hashtag lanciato da Cronaca Flegrea per promuovere il commercio nell’area flegrea. Durante i mesi di maggio e giugno il giornale metterà a disposizione, in maniera del tutto gratuita, pubblicità attraverso articoli promozionali offerti dall’editore Sergio Di Bonito. Per accedere al servizio è semplice: basta inviare una email a [email protected] con informazioni, slogan e foto dell’attività commerciale da promuovere. Inoltre ogni titolare, o chi per esso, dovrà inviare una foto con un cartello riportante la dicitura: “iospendoflegreo“. Le foto saranno pubblicate sui canali social di Cronaca Flegrea. La promozione è valida per tutte le attività commerciali che operano nei comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida.