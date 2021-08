RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera redazione, sono stato al ultimo baluardo di giostrine pubbliche a Pozzuoli situate nel parchetto di via Vigna (Villa Avellino e via Napoli sono state completamente dismesse). Nonostante le condizioni non siano ottimali tanti cittadini come me portano i proprio figli qui. Purtroppo due ciuccioni grossi hanno preso l’area ricreativa per la loro palestra, occupando in pianta stabile una delle giostre e mettendo musica non proprio idonea. Di un custode ovviamente neanche l’ombra!» (Antonio C.)