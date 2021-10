POZZUOLI – A Pozzuoli si terrà la Prima Giornata Pneumologica Flegrea. La data da cerchiare in rosso è quella del 13 novembre. L’appuntamento è all’hotel “Gli Dei”, in via Coste D’Agnano. Il convegno, con il patrocinio dell’Asl Napoli 2 Nord, vedrà gli interventi di medici ospedalieri, specialisti e direttori sanitari. Un incontro di informazione ed aggiornamento scientifico, ma anche di stimolo per la migliore sanità possibile. Ad aprire il convegno Raffaele Angelo Nicola Ranucci, Direttore UOC Medicina – AFO Medica del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I riflettori saranno poi puntati sulla BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva, sulla fibrosi polmonare, sui disturbi respiratori del sonno e sull’asma, in epoca Covid-19. Nelle giornate del 15 e 16 ottobre, sempre all’hotel Gli Dei, si terranno invece gli incontri flegrei di Medicina Interna.