POZZUOLI – Carolina Preziuso della MAGA DANCE di Pozzuoli torna a casa dopo un’intensa esperienza formativa per portare alle sue allieve un progetto straordinario che sta cambiando il mondo del ballo e creando una meravigliosa rivoluzione al femminile in tutta Italia. Si tratta dell’ormai noto Sensual Dance Fit di Carolyn Smith, il primo programma per sole donne nato per aiutarle a ritrovare sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo e movimenti di fitness. La co Anoscenza tra Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, e Carolina Preziuso è di lunga data, in quanto Carolina è stata allieva della Smith. Le danze, è il caso di dirlo, si apriranno a settembre, quando si terranno le serate di presentazione gratuite dedicate al progetto, cui sono invitate (previa prenotazione) tutte le donne della zona interessate a scoprire la magia di Sensual Dance Fit.

