A Pozzuoli il primo appuntamento della rassegna letteraria “SI racconta la Storia”

POZZUOLI – A Pozzuoli questo pomeriggio alle ore 18:30 presso la libreria Phlegraea Socialbookbar in Piazza della Repubblica 114 si terrà il primo appuntamento della rassegna letteraria “SI racconta la Storia”, una serie di incontri culturali con autori di libi e di testi promossa dal circolo di Pozzuoli di Sinistra Italiana. Un momento di condivisione e di crescita di una comunità e del proprio territorio attraverso la storia e la cultura. Partiamo dalla pubblicazione di InfinitiMondi del romanzo di Tonino Scala “Una falce, un martello, una città” dedicato alla Napoli che trova Palmiro Togliatti appena arrivato in Italia nel 1944, prima del suo discorso al cinema Modernissimo che sbloccò tutta l’iniziativa del fronte democratico per la pace e gettò le basi per l’Italia Repubblicana. Ne parlano con Tonino Scala, l’autore del romanzo di questo primo incontro, Gianfranco Nappi, Pina Lama e Antonio Bassolino. Introduce l’iniziativa il circolo di Sinistra Italiana di Pozzuoli con i saluti di Stefano Ioffredo (nella foto ndr), segretario cittadino di SI. Modera il dibattito Sirio Conte. Nella seconda parte l’attore e autore puteolano Pako Ioffredo con letture di testi teatrali.