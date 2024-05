QUARTO/ Il Rione 219 si rifà il look con interventi di risanamento e riqualificazione energetica

QUARTO – Il Rione 219 di Quarto si rifà il look. Il Comune ha affidato a professionisti esterni all’Ente l’incarico di effettuare i rilievi delle unità immobiliari inserite negli stabili di proprietà comunale siti in via Alcide De Gasperi. Alloggi che saranno oggetto di un piano di riqualificazione energetica e urbana. «I rilievi a farsi sono strumentali all’accatastamento delle singole unità immobiliari e relative pertinenze (cantinole e box) ed al celere avvio dei lavori di riqualificazione – si legge in un avviso del Comune – Si prega i signori inquilini di prestare la massima collaborazione al fine di consentire un rapido svolgimento delle attività dando disponibilità di accesso al tecnico incaricato che si presenterà con le dovute credenziali».