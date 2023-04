A Pozzuoli il convegno “VI Incontri Flegrei di Medina Interna”

POZZUOLI – Il 14 e 15 aprile si svolgerà a Pozzuoli, presso l’Hotel Gli Dei il Convegno “VI Incontri Flegrei di Medina Interna” organizzato dal Dott. Raffaele A.N. Ranucci, Direttore della UOC Medicina Interna del P.O. “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Anche quest’anno l’evento vedrà l’incontro tra Medici Ospedalieri, Specialisti Ambulatoriali e Medici di Medicina Generale per condividere aggiornamenti scientifici, strategie diagnostiche e terapeutiche, puntando all’integrazione dell’assistenza sanitaria tra ospedale e territorio. Strategia vincente, quest’ultima, per affrontare la multipatologia, la politerapia che rendono complessa l’assistenza domiciliare dopo un ricovero ospedaliero, in particolare per la popolazione anziana.