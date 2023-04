Ingresso vietato a coppia gay, il gestore non ci sta: «Il nostro locale è aperto a tutti»

NAPOLI – Dopo la denuncia di Alfredo e Rosario, i due fidanzati che hanno raccontato di essere stati respinti all’ingresso di Terrazza Flegrea perché omosessuali, arriva la replica del gestore del locale il quale nega ogni motivazione legata all’orientamento sessuale della coppia. «E’ stato un fraintendimento – ha spiegato Antimo Russo, responsabile del locale che sorge sul lungomare di Coroglio- Ho parlato con il buttafuori e mi ha riferito che non sono entrati perché non avevano l’invito e non erano in lista, una regola che vale per tutti a prescindere da ogni orientamento sessuale. Anzi, nel 2023 trovo assurda una cosa di questo genere.»

PERSONALE GAY – «Il nostro è un locale aperto a tutti, -ha aggiunto Russo- tra l’altro nella giornata di Pasquetta c’erano tanti gay tra gli ospiti quindi non vedo perché qualcuno avrebbe dovuto vietare loro di entrare. Abbiamo gay anche tra il nostro personale, tra qualche settimana ospiteremo il matrimonio di una coppia omosessuale e anche il video di presentazione del nostro locale ha come protagonisti una modella e un ragazzo gay. Quindi di cosa parliamo? Passare per omofobi mi sembra una cosa inverosimile, non esiste né in terra né in cielo una cosa di questo genere. Mi dispiace -ha concluso – che se la siano presa ma da parte nostra c’è la massima apertura e li aspettiamo al nostro locale a braccia aperte».