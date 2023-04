QUARTO/ Giarrusso perde pezzi, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Martusciello

QUARTO – Mancano due giorni alla presentazione delle liste elettorali. Ma a Quarto lo scenario cambia di ora in ora. Fratelli d’Italia abbandona la coalizione di Massimo Carandente Giarrusso (nella foto a sinistra ndr) per sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Martusciello (nella foto a destra ndr). L’ex vicesindaco è appoggiato anche da Forza Italia, Lega e Movimento Flegreo: è ufficialmente il candidato sindaco di centrodestra. A supportare la discesa in campo di Giarrusso per la ‘riconquista’ della fascia tricolore vi sono invece le civiche Avanti Quarto, Protagonismo Sociale, Quarto Rinasce e Ad Quartum Verde. I due si ritroveranno a sfidare anche il sindaco uscente Antonio Sabino (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Secone per Un’altra Città-Europa Verde, Quarto Libera, Free Quarto e Insieme Sabino Sindaco) e Rosa Capuozzo (Coraggio Quarto, Quarto Flegreo e SOS Quarto). Nella giornata di oggi, inoltre, Giovanni Santoro potrebbe ufficializzare la sua discesa in campo con “Uniti per Quarto”.