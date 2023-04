Nasconde 26 dosi di cocaina nel comodino della camera da letto: arrestato

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina suddivisi in 26 dosi. Era tutto in un comodino della camera da letto, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Cella è ora in carcere, in attesa di giudizio.