Quarto torna alle urne: sabato ultimo giorno per la presentazione delle liste

QUARTO – Settimana decisiva per le elezioni amministrative 2023. Nei Campi Flegrei è la città di Quarto a tornare alle urne il 14 e il 15 maggio con eventuale ballottaggio il 28 e il 29 maggio. I cittadini tra poco più di un mese potranno scegliere il sindaco ed esprimere le proprie preferenze per il rinnovo del Consiglio Comunale. Durante il prossimo fine settimana scade il termine ultimo per la presentazione delle liste. I vari schieramenti sono infatti al lavoro in questi ultimi giorni per definire le coalizioni.

LA CORSA ALLA FASCIA TRICOLORE – Sono quattro i candidati alla carica di sindaco di Quarto: il sindaco uscente Antonio Sabino (in basso a sinistra – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Secone per Un’altra Città-Europa Verde, Quarto Libera, Free Quarto e Insieme Sabino Sindaco); l’ex vicesindaco Giuseppe Martusciello (in alto a destra – Lega, Forza Italia, Movimento Flegreo, Noi per Quarto e Prima Quarto); Massimo Carandente Giarrusso (in alto a sinistra – Avanti Quarto, Protagonismo Sociale, Quarto Rinasce, Ad Quartum Verde); Rosa Capuozzo (in basso a destra – Coraggio Quarto, Quarto Flegreo e SOS Quarto). Al momento sono loro i pretendenti al ruolo di guida della città, ma non è escluso che nelle prossime ore possano esserci novità. Domani, infatti, anche il consigliere comunale Giovanni Santoro potrebbe ufficializzare la sua discesa in campo con “Uniti per Quarto”.