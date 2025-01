A Pozzuoli corsi gratuiti IeFP organizzati da Gesfor “Un’opportunità per i giovani del territorio”

POZZUOLI – Gesfor – Ente di Formazione promuove le nuove annualità (AA.SS. 2025/2026) dei corsi IeFP: “Un’opportunità gratuita per i giovani del territorio”. Un’opportunità concreta per i giovani del nostro territorio che desiderano costruire il proprio futuro lavorativo. Gesfor, Ente di Formazione accreditato presso la regione Campania, e presente sulla piattaforma “Scuola in Chiaro”, informa che sono aperte le iscrizioni per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per le annualità 2025/2026.

Cosa sono i corsi IeFP? I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rappresentano un’alternativa alla scuola superiore tradizionale, offrendo ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 non compiuti, un’opportunità concreta di costruire il proprio futuro lavorativo.

Quali corsi sono disponibili? Estetista: “Operatore del benessere – Indirizzo: erogazione dei servizi di trattamento estetico”; Acconciatore: “Operatore del benessere – Indirizzo: Erogazione di trattamenti di acconciatura”

Quali titoli di studio si ottengono? Qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

A chi si rivolgono i percorsi IeFP? A tutti gli studenti che termineranno la scuola media nell’annualità 2024/2025; tutti coloro hanno terminato il primo anno di un Istituto superiore, ma non intendono proseguire nello stesso Istituto; non hanno superato con successo il primo anno di un Istituto superiore.

I vantaggi dei percorsi IeFP- Formazione pratica e orientata al lavoro. I corsi IeFP offrono un approccio didattico basato sull’apprendimento pratico. Gli studenti acquisiscono competenze tecniche direttamente applicabili nel mondo del lavoro, grazie a laboratori attrezzati e all’insegnamento di docenti esperti del settore. Alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio. Uno dei punti di forza dei corsi IeFP è l’esperienza diretta in azienda. Attraverso l’attività di alternanza scuola/lavoro a partire dal secondo anno di corso, i ragazzi possono confrontarsi con la realtà lavorativa, sviluppare competenze professionali e creare contatti utili per il loro futuro. Percorsi completamente gratuiti, senza costi per le famiglie. L’accesso ai corsi è gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Campania. Ciò permette a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione economica, di frequentare un percorso formativo di qualità senza sostenere spese per iscrizione, materiali o attività didattiche.

COME ISCRIVERSI – Le iscrizioni ai corsi sono già aperte e possono essere effettuate attraverso la piattaforma “Scuola in Chiaro” dal 21/01/2025 al 10/02/2025, esclusivamente per gli studenti che termineranno la scuola media nell’annualità 2024/2025, e direttamente presso gli uffici di Gesfor per coloro che hanno terminato il primo anno di un Istituto superiore, ma non intendono proseguire nello stesso Istituto o non hanno superato con successo il primo anno di un Istituto superiore. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Gesfor ai seguenti recapiti: Telefono: 081 3031264 / 334 9940357. Email: [email protected]; Sito web: www.gesfor.eu Sede: Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (NA)