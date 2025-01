Ritardi per i lavori al porto di Pozzuoli, protesta il comune di Forio «Disagi e pericoli. Si rischia di aggravare la situazione»

POZZUOLI/FORIO – Il Comune di Forio lancia un appello alla Regione Campania affinché venga attuato un intervento urgente per risolvere le problematiche legate al bradisismo nel porto di Pozzuoli. Il progressivo innalzamento delle banchine sta infatti creando disagi crescenti agli operatori del trasporto marittimo, con conseguenze negative sulla sicurezza e sulla continuità dei collegamenti con le isole di Ischia e Procida. Il tema era già stato affrontato nel novembre 2023 durante un incontro presso la Struttura Regionale, a cui avevano partecipato anche i sindaci dell’isola. In quella sede era stato garantito un intervento immediato per risolvere la questione, ma a distanza di oltre un anno, gennaio 2025, le promesse ricevute non si sono ancora tradotte in azioni concrete. Il porto di Pozzuoli riveste un ruolo strategico per il territorio: non solo rappresenta il principale punto di transito per le derrate alimentari e gli approvvigionamenti destinati alle isole, ma accoglie anche un enorme flusso di turisti, specialmente durante la stagione estiva.

I DISAGI – Il mancato adeguamento delle banchine rischia di compromettere le operazioni di imbarco e sbarco, con conseguenti difficoltà per residenti, operatori economici e visitatori. A sottolineare l’urgenza della questione è il Presidente del Consiglio Comunale di Forio, Giovanni Mattera, che in una nota ufficiale ha espresso forte preoccupazione per il perdurare di questa situazione. «A tutt’oggi, gennaio 2025, le promesse e le rassicurazioni ricevute dalla Struttura Regionale non hanno avuto alcun seguito concreto. Nel frattempo, continuano a pervenire numerose lamentele da parte degli utenti, tra cui l’Associazione Autotrasportatori, le Agenzie Turistiche e gli operatori del settore marittimo. Se tale situazione dovesse perdurare, non si escludono forme di protesta più incisive, poiché il disagio potrebbe a breve rendere impossibile le manovre dei traghetti, con gravi ripercussioni sulle operazioni di imbarco e sbarco» ha messo nero su bianco Gianni Mattera.

IL RISCHIO – L’allarme lanciato dal Comune di Forio è supportato dalle continue segnalazioni provenienti da diverse categorie di utenti. Le difficoltà operative legate all’innalzamento delle banchine stanno già creando problemi quotidiani, con ritardi, complicazioni nelle operazioni di carico e scarico e rischi per la sicurezza degli addetti ai lavori. «L’assenza di interventi rischia di aggravare ulteriormente la situazione e di mettere a rischio non solo il regolare svolgimento del servizio di trasporto marittimo, ma anche la sicurezza delle operazioni portuali», ha aggiunto Mattera. Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Forio ritiene imprescindibile l’attuazione immediata di un piano di interventi specifico per adeguare le infrastrutture portuali e garantire la continuità dei servizi. Con l’avvicinarsi della stagione turistica, la necessità di una soluzione diventa ancora più urgente, considerando il massiccio afflusso di passeggeri previsto nei prossimi mesi.

L’APPELLO – Alla luce di questi gravi disagi, il Comune di Forio ha ufficialmente sollecitato la Regione Campania affinché vengano definiti al più presto gli interventi necessari alla risoluzione della problematica. L’obiettivo è tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini e preservare l’economia locale, fortemente legata al turismo e ai collegamenti marittimi. «Nell’esclusivo interesse di garantire la fruibilità dei servizi ai cittadini e, in particolare, in vista della prossima e imminente stagione turistica, riteniamo che sia essenziale l’attuazione di un piano di interventi adeguato per risolvere la problematica del bradisismo. Si tratta di una situazione di grave emergenza, che coinvolge anche la sicurezza dei cittadini» ha ribadito Mattera nella sua nota. L’amministrazione comunale resta in attesa di riscontri concreti e di conoscere i programmi che la Struttura Regionale intende adottare per risolvere definitivamente la criticità del porto di Pozzuoli. «Non possiamo permetterci di rimanere in una situazione di stallo – conclude Mattera – servono risposte immediate per garantire la sicurezza e l’efficienza dei trasporti».