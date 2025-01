Barca cade dal rimorchio di un camion: paura a Varcaturo

VARCATURO – Attimi di paura a Varcaturo dove una imbarcazione è caduta dal rimorchio di un camion. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda tra via Ripuaria e via Madonna del Pantano. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti. Secondo quando ricostruito alle prime luci dell’alba il camion stava attraversando la frazione di Varcaturo quando, improvvisamente, ha perso il carico. La barca che trasportava è finita in strada adagiandosi su un lato. In queste ore sono in corso le operazioni di rimozione. L’area è stata interdetta per motivi di sicurezza con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare.