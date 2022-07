POZZUOLI – L’ente di formazione accreditato presso la Regione Campania GESFOR -formazione cooperativa di produzione e lavoro S.C.AR.L., a raggiungimento del numero dei partecipanti, avvierà il corso triennale a titolo completamente gratuito di “Operatore del benessere – indirizzo: erogazione di trattamenti di acconciatura” che si colloca all’interno del progetto IEFP (Istruzione e Formazione Professionale) finanziato dalla Regione Campania, mirante a ridurre la dispersione scolastica.

IL PERCORSO FORMATIVO – Tutor, docenti e professionisti esperti nel settore accompagneranno i corsiti nell’intero percorso articolato su tre annualità, ognuna della durata complessiva di 990 ore così suddivise: 490 ore di formazione in aula; 100 ore di laboratorio; 400 ore di azienda formativa simulata (per la prima annualità) e 400 ore di alternanza scuola lavoro presso aziende del settore di riferimento (per la seconda e la terza annualità). La frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di assenze pari al 25% del monte ore annuale. Al termine del corso è prevista la valutazione per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Il corso è rivolto a 15 giovani in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti in Campania; essere inoccupati o disoccupati e avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del percorso; aver terminato il primo ciclo di istruzione, ma non aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione, essere in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado (licenza media) e non essersi mai iscritto ad un istituto di scuola media secondaria di secondo grado o in alternativa, non aver concluso con successo il primo anno presso un istituto di scuola media secondaria di secondo grado; per gli allievi disabili essere in possesso dell’attestato previsto dall’art.9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009; non frequentare attualmente un altro corso di formazione professionale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – La domanda di partecipazione dev’essere presentata entro e non oltre le ore 18:00 del 05/09/2022. Per potersi iscrivere è necessario contattarci tramite e-mail all’indirizzo [email protected], o telefonicamente al numero 0813031264, o recarsi presso i nostri uffici siti in Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (Na) aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.