POZZUOLI – Questa sera a Licola mare è stata organizzata una veglia per i quattro ragazzini rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio in via Sibilla. I quattro, tutti amici e tutti minori, erano in sella a due motorini quando per motivi ancora in fase di accertamento si sono scontrati finendo rovinosamente sul selciato. Due versano in gravi condizioni, tra questi il più piccolo del gruppo che ha appena 10 anni ed attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva del Santobono di Napoli. In prognosi riservata anche un secondo minore, mentre non destano particolari preoccupazioni gli altri due feriti. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della polizia municipale di Pozzuoli.

LA VEGLIA – Questa sera i residenti del quartiere si riuniranno alle 23 davanti alla statua della Madonna posta all’ingresso di Licola Mare per una veglia di preghiera.