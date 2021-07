POZZUOLI – Nell’ottavo anniversario dell’incidente di Monteforte Irpino domani, mercoledì 28 luglio 2021, alle ore 19:00, nella Chiesa di Sant’Artema a Monterusciello, avrà luogo, per volere dell’amministrazione, una celebrazione eucaristica per ricordare e commemorare le vittime di quel tragico evento. Sempre domani, inoltre, una rappresentanza della città, guidata dall’assessore Roberto Gerundo, parteciperà a Monteforte Irpino all’inaugurazione del “Giardino della “Memoria”, che ospiterà l’opera “Vivere ancora” in ricordo della tragedia di Acqualonga.