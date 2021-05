POZZUOLI – Per la sostituzione di una saracinesca su una condotta, dalle ore 23 di questa sera, martedì 25 maggio, alle 2 di notte, sarà interrotta l’erogazione idrica nella zona di Monterusciello 1, ovvero nell’area delle cooperative compresa tra via Allodi, via Severini, via Modigliani, via Pagano.